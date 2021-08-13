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Купить душевые кабины Niagara - Официальный сайт магазина в России

     

Коллекции: CLASSIC; ECO; LUXE; PREMIUM; ULTRA.

По размерам, (см): 80x80; 90x90; 100x100; 100x90; 115x115; 120x120; 120x80; 120x90; 150x70; 170x75.

По форме: асимметричные; квадратные; прямоугольныепятиугольные; четверть круга.

По расположению: пристенные; угловые.

По типу поддона: высокий; низкий; средний.

Душевые кабины без силикона; душевые кабины с силиконом.

Закрытые душевые кабины с крышей; открытые душевые кабины без крыши.

Душевые уголки:

Коллекции: ECO; NOVA.

По размерам, (см): 80x80; 90x90; 100x100; 120x80; 120x90.

По форме: квадратные; прямоугольные; пятиугольные; четверть круга.

По типу поддона: высокий; низкий.

Душевые кабины
Душевая кабина Niagara NG-112-15 Душевая кабина Niagara NG-112-15
Душевая кабина Niagara NG-112-15

28 320 р.

Душевая кабина Niagara NG-116-15 Душевая кабина Niagara NG-116-15
Душевая кабина Niagara NG-116-15

31 560 р.

Душевая кабина Niagara NG-1903-01L Душевая кабина Niagara NG-1903-01L
Душевая кабина Niagara NG-1903-01L

51 900 р.

Душевая кабина Niagara NG-1903-01R Душевая кабина Niagara NG-1903-01R
Душевая кабина Niagara NG-1903-01R

51 900 р.

Душевая кабина Niagara NG-1909-01 Душевая кабина Niagara NG-1909-01
Душевая кабина Niagara NG-1909-01

45 000 р.

Душевая кабина Niagara NG-1910-01L Душевая кабина Niagara NG-1910-01L
Душевая кабина Niagara NG-1910-01L

47 300 р.

Душевая кабина Niagara NG-214-01RN Душевая кабина Niagara NG-214-01RN
Душевая кабина Niagara NG-214-01RN

46 600 р.

Душевая кабина Niagara NG-2506-01 Душевая кабина Niagara NG-2506-01
Душевая кабина Niagara NG-2506-01

41 000 р.

Душевая кабина Niagara NG-2508-14G Душевая кабина Niagara NG-2508-14G
Душевая кабина Niagara NG-2508-14G

29 400 р.

Душевая кабина Niagara NG-301-01N Душевая кабина Niagara NG-301-01N
Душевая кабина Niagara NG-301-01N

43 900 р.

Душевой уголок Niagara NG-003-14 Black Душевой уголок Niagara NG-003-14 Black
Душевой уголок Niagara NG-003-14 Black

16 700 р.

Душевой уголок Niagara NG-6608-08 Душевой уголок Niagara NG-6608-08
Душевой уголок Niagara NG-6608-08

19 900 р.

Душевой уголок Niagara NG-6609-08 Душевой уголок Niagara NG-6609-08
Душевой уголок Niagara NG-6609-08

21 300 р.

Душевой уголок Niagara NG-6610-08 Душевой уголок Niagara NG-6610-08
Душевой уголок Niagara NG-6610-08

21 300 р.

Душевые уголки
Душевой уголок Niagara NG-003-14 Black Душевой уголок Niagara NG-003-14 Black
Душевой уголок Niagara NG-003-14 Black

16 700 р.

Душевой уголок Niagara NG-6608-08 Душевой уголок Niagara NG-6608-08
Душевой уголок Niagara NG-6608-08

19 900 р.

Душевой уголок Niagara NG-6609-08 Душевой уголок Niagara NG-6609-08
Душевой уголок Niagara NG-6609-08

21 300 р.

Душевой уголок Niagara NG-6610-08 Душевой уголок Niagara NG-6610-08
Душевой уголок Niagara NG-6610-08

21 300 р.

Душевой уголок Niagara NG-6611-08 Душевой уголок Niagara NG-6611-08
Душевой уголок Niagara NG-6611-08

22 200 р.

Душевой уголок Niagara NG-6802-08 Black Душевой уголок Niagara NG-6802-08 Black
Душевой уголок Niagara NG-6802-08 Black

24 000 р.

Душевой уголок Niagara NG-6805-08 Black Душевой уголок Niagara NG-6805-08 Black
Душевой уголок Niagara NG-6805-08 Black

23 100 р.

Душевой уголок Niagara NG-6811-08 Black Душевой уголок Niagara NG-6811-08 Black
Душевой уголок Niagara NG-6811-08 Black

23 300 р.

Душевой уголок Niagara NG-001-08N Душевой уголок Niagara NG-001-08N
Душевой уголок Niagara NG-001-08N

17 800 р.

Душевой уголок Niagara NG-003-08N Душевой уголок Niagara NG-003-08N
Душевой уголок Niagara NG-003-08N

16 700 р.

Душевая кабина Niagara NG-112-15 Душевая кабина Niagara NG-112-15
Душевая кабина Niagara NG-112-15

28 320 р.

Душевая кабина Niagara NG-116-15 Душевая кабина Niagara NG-116-15
Душевая кабина Niagara NG-116-15

31 560 р.

Душевая кабина Niagara NG-1903-01L Душевая кабина Niagara NG-1903-01L
Душевая кабина Niagara NG-1903-01L

51 900 р.

Душевая кабина Niagara NG-1903-01R Душевая кабина Niagara NG-1903-01R
Душевая кабина Niagara NG-1903-01R

51 900 р.

Душевые поддоны
Душевой поддон Niagara NG-90-90D Душевой поддон Niagara NG-90-90D
Душевой поддон Niagara NG-90-90D

8 800 р.

Душевой поддон Niagara NG-100-100 Душевой поддон Niagara NG-100-100
Душевой поддон Niagara NG-100-100

9 600 р.

Душевой поддон Niagara NG-100-100Q Душевой поддон Niagara NG-100-100Q
Душевой поддон Niagara NG-100-100Q

9 900 р.

Душевой поддон Niagara NG-120-80Q Душевой поддон Niagara NG-120-80Q
Душевой поддон Niagara NG-120-80Q

11 100 р.

Душевой поддон Niagara NG-90-90 Душевой поддон Niagara NG-90-90
Душевой поддон Niagara NG-90-90

8 700 р.

Душевой поддон Niagara NG-90-90Q Душевой поддон Niagara NG-90-90Q
Душевой поддон Niagara NG-90-90Q

8 800 р.

Душевая кабина Niagara NG-112-15 Душевая кабина Niagara NG-112-15
Душевая кабина Niagara NG-112-15

28 320 р.

Душевая кабина Niagara NG-116-15 Душевая кабина Niagara NG-116-15
Душевая кабина Niagara NG-116-15

31 560 р.

Душевая кабина Niagara NG-1903-01L Душевая кабина Niagara NG-1903-01L
Душевая кабина Niagara NG-1903-01L

51 900 р.

Душевая кабина Niagara NG-1903-01R Душевая кабина Niagara NG-1903-01R
Душевая кабина Niagara NG-1903-01R

51 900 р.

Душевая кабина Niagara NG-1909-01 Душевая кабина Niagara NG-1909-01
Душевая кабина Niagara NG-1909-01

45 000 р.

Душевая кабина Niagara NG-1910-01L Душевая кабина Niagara NG-1910-01L
Душевая кабина Niagara NG-1910-01L

47 300 р.

Душевая кабина Niagara NG-214-01RN Душевая кабина Niagara NG-214-01RN
Душевая кабина Niagara NG-214-01RN

46 600 р.

Душевая кабина Niagara NG-2506-01 Душевая кабина Niagara NG-2506-01
Душевая кабина Niagara NG-2506-01

41 000 р.

Рекомендуемые
Душевая кабина Niagara NG-6002-01Q Душевая кабина Niagara NG-6002-01Q
Душевая кабина Niagara NG-6002-01Q

Длина и ширина, (см)-100x100; Высота, (см)-210; Высота поддона, (см)-16

Нет в наличии

65 400 р.

Душевая кабина Niagara NG-6012-01GQL Душевая кабина Niagara NG-6012-01GQL
Душевая кабина Niagara NG-6012-01GQL

Длина и ширина, (см)-120x80; Высота, (см)-210; Высота поддона, (см)-16

Нет в наличии

77 200 р.

Душевая кабина Niagara NG-6012-01GQR Душевая кабина Niagara NG-6012-01GQR
Душевая кабина Niagara NG-6012-01GQR

Длина и ширина, (см)-120x80; Высота, (см)-210; Высота поддона, (см)-16

Нет в наличии

77 200 р.

Душевая кабина Niagara NG-6012-01QL Душевая кабина Niagara NG-6012-01QL
Душевая кабина Niagara NG-6012-01QL

Длина и ширина, (см)-120x80; Высота, (см)-210; Высота поддона, (см)-16

Нет в наличии

67 900 р.

Душевая кабина Niagara NG-6001-01D Душевая кабина Niagara NG-6001-01D
Душевая кабина Niagara NG-6001-01D

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-220; Высота поддона, (см)-16

Нет в наличии

57 600 р.

Душевая кабина Niagara NG-6001-01GQ Душевая кабина Niagara NG-6001-01GQ
Душевая кабина Niagara NG-6001-01GQ

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-210; Высота поддона, (см)-16

Нет в наличии

66 700 р.

Душевая кабина Niagara NG-3517-14 Душевая кабина Niagara NG-3517-14
Душевая кабина Niagara NG-3517-14

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-215; Высота поддона, (см)-26

Нет в наличии

35 900 р.

Душевая кабина Niagara NG-3302-14 Душевая кабина Niagara NG-3302-14
Душевая кабина Niagara NG-3302-14

Длина и ширина, (см)-100x100; Высота, (см)-215; Высота поддона, (см)-26

Нет в наличии

33 700 р.

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