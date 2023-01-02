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Душевая кабина Niagara NG-8308-14

23 700 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-215

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Душевая кабина Niagara NG-7308-14BK

24 900 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-200

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Душевая кабина Niagara NG-7508-14BK

25 200 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-200

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Душевая кабина Niagara NG-7307-14

25 400 ₽

Длина и ширина, (см)-80x80; Высота, (см)-215

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Душевая кабина Niagara NG-7507-14

25 700 ₽

Длина и ширина, (см)-80x80; Высота, (см)-215

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Душевая кабина Niagara NG-5304-14

25 900 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-220

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Душевая кабина Niagara NG-7308-08

27 000 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-215

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Душевая кабина Niagara NG-7308-14

27 500 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-215

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Душевая кабина Niagara NG-7508-14

27 900 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-215

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Душевая кабина Niagara NG-3304-14

28 100 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-220

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Душевая кабина Niagara NG-4303-14

28 400 ₽

Длина и ширина, (см)-80x80; Высота, (см)-215

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Душевая кабина Niagara NG-3503-14BK

28 700 ₽

Длина и ширина, (см)-80x80; Высота, (см)-200

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Душевая кабина Niagara NG-33974-14LBK

28 800 ₽

Длина и ширина, (см)-90x70; Высота, (см)-200

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Душевая кабина Niagara NG-33974-14RBK

28 800 ₽

Длина и ширина, (см)-90x70; Высота, (см)-200

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Душевая кабина Niagara NG-4503-14

28 800 ₽

Длина и ширина, (см)-80x80; Высота, (см)-215

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Душевая кабина Niagara NG-3504-14

28 900 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-220

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Душевая кабина Niagara NG-5301-14

28 900 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-215

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Душевая кабина Niagara NG-4301-14BK

29 300 ₽

Длина и ширина, (см)-90x90; Высота, (см)-200

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Душевая кабина Niagara NG-33974-14LBKG

29 500 ₽

Длина и ширина, (см)-90x70; Высота, (см)-200

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Душевая кабина Niagara NG-33974-14RBKG

29 500 ₽

Длина и ширина, (см)-90x70; Высота, (см)-200

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Душевые кабины Niagara – это огромный выбор кабин, с помощью которых Вы быстро и качественно организуете уютное душевое пространство в своей ванной комнате. В нашем интернет-магазине https://niagara.su/ Вы найдете кабины различных форм: ассиметричная с одним скруглённым углом; прямоугольная, в том числе квадратная; в виде четверти круга или трапеции (пятиугольная). Разнообразие габаритных размеров позволит подобрать душевую кабину, которая идеально впишется в пространство. На выбор покупателя: высота кабины, материал и высота поддона, конструкция и количество створок дверей, наличие сиденья, подсветки, крыши, зеркала, радио и множество прочих опций. Для удобства Вашего выбора мы предусмотрели интуитивно понятный фильтр. И, конечно, Вы всегда можете позвонить нам по телефону и получить консультацию опытного менеджера.

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