Душевые кабины Niagara – это огромный выбор кабин, с помощью которых Вы быстро и качественно организуете уютное душевое пространство в своей ванной комнате. В нашем интернет-магазине https://niagara.su/ Вы найдете кабины различных форм: ассиметричная с одним скруглённым углом; прямоугольная, в том числе квадратная; в виде четверти круга или трапеции (пятиугольная). Разнообразие габаритных размеров позволит подобрать душевую кабину, которая идеально впишется в пространство. На выбор покупателя: высота кабины, материал и высота поддона, конструкция и количество створок дверей, наличие сиденья, подсветки, крыши, зеркала, радио и множество прочих опций. Для удобства Вашего выбора мы предусмотрели интуитивно понятный фильтр. И, конечно, Вы всегда можете позвонить нам по телефону и получить консультацию опытного менеджера.